В России на пороховом заводе прогремел взрыв: есть погибшие

На пороховом заводе "Эластик" в Рязанской области РФ прогремел взрыв, в результате чего, по разным данным, погибли 4-5 человек.

Источник: российские Telegram-каналы, оперативная группа Рязанской области, следственное управление Следкома по региону, МЧС Рязанской области РФ в Telegram, пропагандистское агентство "РИА Новости"

Дословно опергруппа: "15 августа ориентировочно в 10:30 на одном из предприятий Шиловского района произошло ЧП: возгорание в одном из производственных цехов. Пострадавшие направлены в районную больницу… Количество погибших возросло до 4".

Детали: По данным Telegram-канала Astra, речь идет о заводе "Эластик", в пороховом цеху которого прогремел взрыв, после чего произошел пожар. Кроме 4 погибших, есть 20 пострадавших.

Момент взрыва ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА SHOT

Позже эту информацию подтвердили и пропагандисты из "РИА Новости".

Telegram-канал Baza пишет, что 10 раненых в тяжелом состоянии. Кроме того, есть пострадавшие под завалами. Сообщается, что доступ к ним затруднен.

Из завода эвакуировали более 100 человек.

В МЧС Рязанской области сообщили, что погибли 5 человек. На месте создан оперативный штаб, задействованы 70 специалистов и 28 единиц техники.



Следком сообщил, что начал проверку "по факту возгорания на одном из предприятий поселка Лесной Шиловского района Рязанской области".

Справка: Завод синтетических волокон "Эластик" был зарегистрирован в 2000 году. Предприятие специализировалось на производстве оружия и боеприпасов. В октябре 2021 года там произошел взрыв в цехе частного производителя взрывчатки "Разряд". Тогда погибли 17 человек.

По данным Telegram-канала Astra, "Разряд" арендует площади у "Эластика" и производит промышленную взрывчатку, в том числе из продуктов утилизации боеприпасов.