Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білий дім повідомив склад переговорної делегації США, що прямує на Аляску

Марія Ємець, Олександр ШумілінП'ятниця, 15 серпня 2025, 15:16
Білий дім повідомив склад переговорної делегації США, що прямує на Аляску
Фото: Getty Images

У Білому домі оприлюднили перелік усіх членів делегації, яка супроводжуватиме президента Дональда Трампа у поїздці на Аляску, де увечері відбудеться перша за цієї каденції зустріч з очільником Кремля.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: У складі американської делегації, що супроводжуватиме Трампа на Аляску – держсекретар Марко Рубіо, а також міністр фінансів Скотт Бессент та міністр торгівлі Говард Лютнік.

Реклама:

Це також очільник ЦРУ Джон Реткліфф і спецпредставник президента Стів Віткофф.

Крім того, Трампа супроводжуватимуть керівниця апарату Білого дому С’юзі Вайлз та її заступник Ден Скавіно.

Як повідомляли, очільник МЗС РФ Сергєй Лавров вже прибув в готель на Алясці у светрі з написом "СССР".

РЕКЛАМА:

Президент США Дональд Трамп заявив, що його саміт з Владіміром Путіним завершиться "дуже швидко", якщо з перших хвилин американський лідер зрозуміє, що зустріч проходить "погано". 

СШАпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
WSJ: Близько 120 тисяч українців у США ризикують депортацією через завершення дії захисту
інфографікаСоціологи з'ясували рівень довіри до прем'єрки Свириденко
ССО уразили Сизранський НПЗ у РФ і пункт управління на тимчасово окупованій Донеччині
"Київстар" вийшов на біржу Nasdaq
Bloomberg дізнався, як Секретна служба США готує зустріч Трампа і Путіна
Фірма 90-річної матері нардепа Молотка з націнкою продавала матеріали для фортифікації на Сумщині – ЗМІ
Усі новини...
США
WSJ: Близько 120 тисяч українців у США ризикують депортацією через завершення дії захисту
"Путіну не можна вірити": біля посольства США у Києві зібралися родини захисників України
Більшість американців не вірять у мудрість Трампа щодо вирішення війни РФ проти України
Останні новини
15:33
Трамп вилетів на саміт з Путіним
15:31
"Хартія Фест": у Києві відбудеться фестиваль на підтримку 13-ї бригади НГУ
15:16
Білий дім повідомив склад переговорної делегації США, що прямує на Аляску
15:12
У Росії скоротять 70% працівників великого суднобудівного заводу
15:11
У США не виключають, що Трамп може достроково покинути саміт з Путіним
15:00
Американця, який інсценував свою смерть, щоб уникнути покарання, визнали винним у зґвалтуванні
14:57
футзалСтоличний клуб підписав володаря Копа Лібертадорес
14:50
Санкції завадили Росії побудувати два криголами
14:48
Російські хакери отримали тимчасовий доступ до дамби у Норвегії
14:30
В Україні виявили два нових субваріанти COVID-19 "Німбус" і "Стратус": що варто знати
Усі новини...
Реклама:
Реклама: