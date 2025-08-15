Все разделы
Белый дом сообщил состав делегации США, направляющейся на Аляску

Мария Емец, Александр ШумилинПятница, 15 августа 2025, 15:16
Фото: Getty Images

В Белом доме обнародовали список всех членов делегации, которая будет сопровождать президента Дональда Трампа в поездке на Аляску, где вечером состоится первая за этот срок встречи с главой Кремля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: В составе американской делегации, которая будет сопровождать Трампа на Аляску, – госсекретарь Марко Рубио, а также министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник.

Это также глава ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпредставитель президента Стив Уиткофф

Кроме того, Трампа будут сопровождать руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и ее заместитель Дэн Скавино.

Как сообщалось, глава МИД РФ Сергей Лавров уже прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью "СССР".

Президент США Дональд Трамп заявил, что его саммит с Владимиром Путиным завершится "очень быстро", если с первых минут американский лидер поймет, что встреча проходит "плохо".

СШАпереговоры
