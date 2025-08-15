Голови МЗС Євросоюзу обговорять 19-й пакет санкцій проти РФ 29-30 серпня – джерело
На неформальному засіданні міністрів закордонних справ ЄС 29-30 серпня в Копенгагені вперше на міністерському рівні буде обговорений 19-й пакет санкцій проти Росії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на неназваного дипломата однієї з держав ЄС у Брюсселі
Деталі: Європейські міністри на нараді, організованій головуючою в ЄС Данією у Копенгагені 29-30 серпня, обговорять новий пакет санкцій проти Росії.
"Під час неформальної зустрічі в форматі Гімніх в Копенгагені наприкінці серпня, міністри закордонних справ обговорять новий пакет санкцій проти Російської Федерації", – повідомив дипломат.
Він уточнив, що у порядку денному заходу буде виділений окремий пункт щодо обговорення "посилення тиску на Росію, зокрема шляхом санкцій та протидії тіньовому флоту Росії".
"Наразі над проєктом 19-го пакета санкцій працює Єврокомісія, і зокрема Європейська служба зовнішніх справ", – додав співрозмовник "ЄвроПравди".
Зустріч у форматі "Гімніх" – неформальна зустріч міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу, яка організовується кожні шість місяців, згідно з ротаційним головуванням в Раді ЄС з 1974 року.
Міністри проводять відверті закриті розмови без присутності помічників. Цей тип зустрічей отримав назву від першого подібного заходу, що відбувся в замку Гімніх в Ерфтштадті (земля Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина).
Що було раніше:
- Як повідомляла "Європейська правда", ЄС готує новий, 19-й санкційний пакет проти РФ, який може бути ухвалений вже у вересні 2025 року.
- Президент США Дональд Трамп також висловив готовність ввести додаткові санкції проти Росії, якщо перемовини на Алясці не будуть успішними.
- 18 липня ЄС затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.