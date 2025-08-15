Голови МЗС Євросоюзу обговорять 19-й пакет санкцій проти РФ 29-30 серпня – джерело

На неформальному засіданні міністрів закордонних справ ЄС 29-30 серпня в Копенгагені вперше на міністерському рівні буде обговорений 19-й пакет санкцій проти Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на неназваного дипломата однієї з держав ЄС у Брюсселі

Деталі: Європейські міністри на нараді, організованій головуючою в ЄС Данією у Копенгагені 29-30 серпня, обговорять новий пакет санкцій проти Росії.

"Під час неформальної зустрічі в форматі Гімніх в Копенгагені наприкінці серпня, міністри закордонних справ обговорять новий пакет санкцій проти Російської Федерації", – повідомив дипломат.

Він уточнив, що у порядку денному заходу буде виділений окремий пункт щодо обговорення "посилення тиску на Росію, зокрема шляхом санкцій та протидії тіньовому флоту Росії".

"Наразі над проєктом 19-го пакета санкцій працює Єврокомісія, і зокрема Європейська служба зовнішніх справ", – додав співрозмовник "ЄвроПравди".

Зустріч у форматі "Гімніх" – неформальна зустріч міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу, яка організовується кожні шість місяців, згідно з ротаційним головуванням в Раді ЄС з 1974 року.

Міністри проводять відверті закриті розмови без присутності помічників. Цей тип зустрічей отримав назву від першого подібного заходу, що відбувся в замку Гімніх в Ерфтштадті (земля Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина).

