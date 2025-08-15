Главы МИД Евросоюза обсудят 19-й пакет санкций против РФ 29-30 августа – источник

На неформальном заседании министров иностранных дел ЕС 29-30 августа в Копенгагене впервые на министерском уровне будет обсужден 19-й пакет санкций против России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на неназванного дипломата одного из государств ЕС в Брюсселе

Детали: Европейские министры на совещании, организованном председательствующей в ЕС Данией в Копенгагене 29-30 августа, обсудят новый пакет санкций против России.

"Во время неформальной встречи в формате Гимних в Копенгагене в конце августа министры иностранных дел обсудят новый пакет санкций против Российской Федерации", – сообщил дипломат.

Он уточнил, что в повестке дня мероприятия будет выделен отдельный пункт по обсуждению "усиления давления на Россию, в частности путем санкций и противодействия теневому флоту России".

"Сейчас над проектом 19-го пакета санкций работает Еврокомиссия, и в частности Европейская служба внешних дел", – добавил собеседник "ЕвроПравды".

Встреча в формате "Гимних" – неформальная встреча министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза, которая организуется каждые шесть месяцев, согласно ротационному председательству в Совете ЕС с 1974 года.

Министры проводят откровенные закрытые разговоры без присутствия помощников. Этот тип встреч получил название от первого подобного мероприятия, состоявшегося в замке Гимних (Германия).

Что предшествовало: