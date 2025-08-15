Ворог завдав ракетного удару по Дніпровському району: виникла пожежа, є поранений
П'ятниця, 15 серпня 2025, 16:51
Російські окупаційні війська вдень 15 серпня вдарили ракетами по Дніпровському району, виникла пожежа, попередньо відомо про одного постраждалого.
Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, Повітряні сили ЗСУ
Пряма мова Лисака: "Дніпровський район. Ракетна атака. Попередньо, є постраждалий. Виникла пожежа. Деталі уточнюємо".
Деталі: Перед тим, по 16-тій годині Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
За кілька хвилин дніпрян закликали заховатись в укриття.