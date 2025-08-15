Все разделы
Враг нанес ракетный удар по Днепровскому району: возник пожар, есть раненый

Валентина РоманенкоПятница, 15 августа 2025, 16:51
иллюстративное фото ГСЧС

Российские оккупационные войска днем 15 августа нанесли ракетный удар по Днепровскому району Днепропетровщины, возник пожар, предварительно известно об одном погибшем и одном пострадавшем.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, Воздушные силы ВСУ

Прямая речь Лысака: "Днепровский район. Ракетная атака. Предварительно, есть пострадавший. Возник пожар. Детали уточняем".

Детали: По обновленным данным, в результате вражеской атаки на Днепровский район повреждены грузовик и микроавтобус. Погиб один человек, еще один пострадал.

Перед этим, в 16 часов Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Через несколько минут днепрян призвали укрыться в убежищах.

