У Святогірську авто поліцейських потрапило під обстріл РФ: загинули 2 правоохоронців

Вранці 15 червня у Святогірську Донецької області двоє правоохоронців загинули під час патрулювання, коли їхнє авто потрапило під обстріл російських загарбників.

Джерело: поліція Донецької області у Facebook

Дослівно: "Атака сталась сьогодні близько 4:45. Співробітники поліції перебували на чергуванні, забезпечуючи правопорядок і публічну безпеку".

Деталі: Повідомляється, що автомобіль, на якому рухались правоохоронці, потрапив під ворожий обстріл.

Смертельні поранення отримали старший дільничний офіцер відділу поліції №4 (Слов’янськ) Краматорського РУП Роман Пеньков і поліцейський-водій місцевого підрозділу поліції охорони Валентин Гавриш.

За даними Донецької ОВА, за минулу добу росіяни 49 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 5766 людей, у тому числі 213 дітей.