В Святогорске автомобиль полицейских попал под обстрел РФ: погибли 2 правоохранител

Станислав ПогориловПятница, 15 августа 2025, 16:57
Погибшие полицейские: Роман Пеньков и Валентин Гавриш: фото: полиция Донетчины

Утром 15 августа в Святогорске Донецкой области двое правоохранителей погибли во время патрулирования, когда их автомобиль попал под обстрел российских захватчиков.

Источник: полиция Донецкой области в Facebook

Дословно: "Атака произошла сегодня около 4:45. Сотрудники полиции находились на дежурстве, обеспечивая правопорядок и общественную безопасность".

Детали: Сообщается, что автомобиль, на котором двигались правоохранители, попал под вражеский обстрел.

Смертельные ранения получили старший участковый офицер отдела полиции №4 (Славянск) Краматорского РУП Роман Пеньков и полицейский-водитель местного подразделения полиции охраны Валентин Гавриш.

По данным Донецкой ОГА, за прошедшие сутки россияне 49 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 5766 человек, в том числе 213 детей.

Донецкая областьроссийско-украинская войнажертвыполиция
