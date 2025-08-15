Усі розділи
Трамп поговорив із "дуже шанованим Лукашенком" про політв'язнів і Путіна

Уляна Кричковська, Олександр ШумілінП'ятниця, 15 серпня 2025, 17:20
Фото: Getty Images

Американський президент Дональд Трамп заявив про "чудову розмову з дуже шанованим" самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

Джерело: пост Трампа у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда"

Про це він повідомив незадовго після того, як цю інформацію почали поширювати білоруські ЗМІ.

"Я мав чудову розмову з дуже шанованим президентом Білорусі Александром Лукашенком", – заявив Трамп.

За його словами, метою дзвінка була подяка Лукашенку за звільнення 16 ув'язнених. 

"Ми також обговорюємо звільнення ще 1300 ув'язнених. Наша розмова була дуже доброю", – запевнив американський президент.

Трамп зазначив, що вони "обговорили багато тем", включно із візитом очільника Кремля Владіміра Путіна на Аляску. 

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Лукашенком у майбутньому", – додав він.

Мова йде про 16 в’язнів, яких Лукашенко помилував напередодні дня незалежності Білорусі.

Нагадаємо, у червні спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог несподівано відвідав Білорусь та зустрічався з Лукашенком. 

Під час цього візиту режим Лукашенка випустив на свободу 14 політв’язнів, у тому числі екскандидата у президенти Сергія Тихановського – після більш ніж п’яти років за ґратами.

Після звільнення Тихановський закликав президента США Дональда Трампа посприяти звільненню більшої кількості політв’язнів у Білорусі та закликав Захід не послаблювати тиск на Лукашенка. 

Про те, навіщо насправді Кіт Келлог міг поїхати до Лукашенка, читайте в колонці народного депутата Богдана Яременка Торги Трампа з Лукашенком: що стоїть за візитом генерала Келлога до Мінська.

