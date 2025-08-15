Все разделы
Трамп поговорил с "очень уважаемым Лукашенко" о политзаключенных и Путине

Уляна Кричковская, Александр ШумилинПятница, 15 августа 2025, 17:20
Трамп поговорил с очень уважаемым Лукашенко о политзаключенных и Путине
Фото: Getty Images

Американский президент Дональд Трамп заявил о "замечательной беседе с очень уважаемым" самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Источник: пост Трампа в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда"

Детали: Об этом он сообщил вскоре после того, как эту информацию начали распространять белорусские СМИ.

"Я провел прекрасный разговор с очень уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко", – заявил Трамп.

По его словам, целью звонка была благодарность Лукашенко за освобождение 16 заключенных.

"Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных. Наш разговор был очень хорошим", – заверил американский президент.

Трамп отметил, что они "обсудили много тем", включая визит главы Кремля Владимира Путина на Аляску.

 
Скриншот

"Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем", – добавил он.

Речь идет о 16 заключенных, которых Лукашенко помиловал накануне дня независимости Беларуси.

Напомним, в июне спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог неожиданно посетил Беларусь и встречался с Лукашенко.

Во время этого визита режим Лукашенко выпустил на свободу 14 политзаключенных, в том числе экс-кандидата в президенты Сергея Тихановского – после более чем пяти лет за решеткой.

После освобождения Тихановский призвал президента США Дональда Трампа поспособствовать освобождению большего количества политзаключенных в Беларуси и призвал Запад не ослаблять давление на Лукашенко.

О том, зачем на самом деле Кит Келлог мог поехать к Лукашенко, читайте в колонке народного депутата Богдана Яременко Торги Трампа с Лукашенко: что стоит за визитом генерала Келлога в Минск.

ПутинТрамп
