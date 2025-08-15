Британія готова на військову присутність в Україні у разі перемир'я

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що уряд його країни "готовий відправити британські війська" в Україну, якщо буде досягнуто перемир'я.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: У той час, як американський президент Дональд Трамп прямує на зустріч із очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці, Гілі заявив, що уряд Британії "готовий відправити війська" в Україну, якщо буде досягнуто перемир'я у війні.

Реклама:

Глава Міноборони Британії, який у п'ятницю, 15 серпня, брав участь у заході, присвяченому 80-й річниці перемоги союзників над Японією у Другій світовій війні, заявив, що "коаліція рішучих" готова виступити "з першого дня" припинення вогню, щоб допомогти забезпечити мир в Україні.

"У разі припинення вогню ми готові відправити британських солдатів до України. Вони готові вирушати, вони готові діяти з першого дня", – запевнив він.

Гілі зазначив, що питання про те, що робитимуть британські війська в Україні в разі поновлення російської атаки, є "гіпотетичними", але принцип полягає в тому, що "будь-які британські війська мають право захищатися в разі нападу".

РЕКЛАМА:

"Зрештою, найсильнішим стримуючим фактором для Росії, яка може знову вторгнутися в Україну або перегрупуватися і відновити агресію, є сила України", – сказав Гілі.

Окрім цього, він зазначив, що "понад 200 військових планувальників з 30 країн протягом останніх місяців працювали над детальною розробкою плану припинення вогню".

Він поділився, що багатонаціональні сили будуть підтримувати "безпеку повітряного та морського простору України", але основний акцент буде зроблено на відновленні "українських сил для них самих".

Звернемо увагу, що Трамп дорогою на Аляску заявив, що потенційно готовий запропонувати Україні якісь безпекові гарантії, але це буде "не у формі НАТО".

Це підтверджує позицію, яку переказав президент Франції Емманюель Макрон після спілкування Трампа з європейськими лідерами і Зеленським 13 серпня.

Також Трамп підтвердив, що у розмові з Путіним буде порушуватися питання українських територій, проте він "не буде вести перемовини від імені України".