Поддержать УП
Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПятница, 15 августа 2025, 18:37
Великобритания готова к военному присутствию в Украине в случае перемирия
Фото - Jeff J Mitchell/Getty Images

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что правительство его страны "готово отправить британские войска" в Украину, если будет достигнуто перемирие.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: В то время как американский президент Дональд Трамп направляется на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске, Хили заявил, что правительство Великобритании "готово отправить войска" в Украину, если будет достигнуто перемирие в войне.

Глава Минобороны Великобритании, который в пятницу, 15 августа, принимал участие в мероприятии, посвященном 80-й годовщине победы союзников над Японией во Второй мировой войне, заявил, что "коалиция решительных" готова выступить "с первого дня" прекращения огня, чтобы помочь обеспечить мир в Украине.

"В случае прекращения огня мы готовы отправить британских солдат в Украину. Они готовы отправляться, они готовы действовать с первого дня", – заверил он.

Хили отметил, что вопрос о том, что будут делать британские войска в Украине в случае возобновления российской атаки, является "гипотетическим", но принцип заключается в том, что "любые британские войска имеют право защищаться в случае нападения".

"В конце концов, самым сильным сдерживающим фактором для России, которая может снова вторгнуться в Украину или перегруппироваться и возобновить агрессию, является сила Украины", – сказал Хили.

Кроме того, он отметил, что "более 200 военных планировщиков из 30 стран в течение последних месяцев работали над детальной разработкой плана прекращения огня".

Он поделился, что многонациональные силы будут поддерживать "безопасность воздушного и морского пространства Украины", но основной акцент будет сделан на восстановлении "украинских сил для них самих".

Обратим внимание, что Трамп по дороге на Аляску заявил, что потенциально готов предложить Украине какие-то безопасностные гарантии, но это будет "не в форме НАТО".

Это подтверждает позицию, которую озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон после общения Трампа с европейскими лидерами и Зеленским 13 августа.

Также Трамп подтвердил, что в разговоре с Путиным будет подниматься вопрос украинских территорий, однако он "не будет вести переговоры от имени Украины".

