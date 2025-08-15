Зеленський про удари РФ перед зустріччю Трампа і Путіна: У день перемовин вони теж убивають

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни, навіть перед зустріччю президента США Дональда Трампа і лідера Кремля Володимира Путіна нра Алясці продовжують наносити свідомі удари по регіонах України.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Отримую доповіді від нашої розвідки, від дипломатів про підготовку зустрічі на Алясці, про те, із чим їде Путін. Отримуємо також доповіді з регіонів України після російських ударів. Суми – російський удар по центральному ринку. Дніпровщина – удари по містах і підприємствах. Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина – свідомі російські удари. Війна триває. Триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну".

Реклама:

Деталі: За словами президента, "у день перемовин вони (росіяни) теж убивають", і це багато говорить.

"Напередодні ми обговорили зі Сполученими Штатами Америки, із європейцями, що дійсно може спрацювати. Усім потрібне чесне закінчення війни. Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну. Сподіваємося на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати – росіяни зважають на американську силу. Саме на силу", - зазначив Зеленський.