Зеленский об ударах РФ перед встречей Трампа и Путина: В день переговоров они тоже убивают

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне, даже перед встречей президента США Дональда Трампа и лидера Кремля Владимира Путина на Аляске, продолжают наносить сознательные удары по регионам Украины.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Получаю доклады от нашей разведки, от дипломатов о подготовке встречи на Аляске, о том, с чем едет Путин. Получаем также доклады из регионов Украины после российских ударов. Сумы – российский удар по центральному рынку. Днепровщина – удары по городам и предприятиям. Запорожье, Херсонщина, Донецкая область – сознательные российские удары. Война продолжается. Продолжается именно потому, что нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы завершать эту войну".

Детали: По словам президента, "в день переговоров они (россияне) тоже убивают", и это о многом говорит.

"Накануне мы обсудили с Соединенными Штатами Америки, с европейцами, что действительно может сработать. Всем нужно честное окончание войны. Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну. Надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть – россияне считаются с американской силой. Именно с силой", – отметил Зеленский.