Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский об ударах РФ перед встречей Трампа и Путина: В день переговоров они тоже убивают

Станислав ПогориловПятница, 15 августа 2025, 18:57
Зеленский об ударах РФ перед встречей Трампа и Путина: В день переговоров они тоже убивают
Владимир Зеленский, фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне, даже перед встречей президента США Дональда Трампа и лидера Кремля Владимира Путина на Аляске, продолжают наносить сознательные удары по регионам Украины.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Получаю доклады от нашей разведки, от дипломатов о подготовке встречи на Аляске, о том, с чем едет Путин. Получаем также доклады из регионов Украины после российских ударов. Сумы – российский удар по центральному рынку. Днепровщина – удары по городам и предприятиям. Запорожье, Херсонщина, Донецкая область – сознательные российские удары. Война продолжается. Продолжается именно потому, что нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы завершать эту войну".

Реклама:

Детали: По словам президента, "в день переговоров они (россияне) тоже убивают", и это о многом говорит.

"Накануне мы обсудили с Соединенными Штатами Америки, с европейцами, что действительно может сработать. Всем нужно честное окончание войны. Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну. Надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть – россияне считаются с американской силой. Именно с силой", – отметил Зеленский.

Зеленскийроссийско-украинская войнаПутинТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Кабмин одобрил выплату 15 млн грн семьям защитников, погибших в плену
Зеленский об ударах РФ перед встречей Трампа и Путина: В день переговоров они тоже убивают
В Закарпатье сошли с рельсов вагоны пассажирского поезда из-за аномальной жары
Зеленский после Ставки заявил об успехах на Покровском направлении, по Аляске – ждет отчета разведки
Белый дом сообщил состав делегации США, направляющейся на Аляску
видеоРазоблачена схема уклонения от мобилизации: суд фиктивно признавал мужчин единственными опекунами
Все новости...
Трамп заявил, что не будет вести переговоры от имени Украины во время встречи с Путиным
Трамп поговорил с "очень уважаемым Лукашенко" о политзаключенных и Путине
Россияне нанесли удар по центру Сум
CNN: Келлог не поехал на Аляску из-за позиции России
Последние новости
19:59
футболТаблица коэффициентов УЕФА: ужасная неделя для Украины, но у конкурентов еще хуже
19:59
"Земельный банк" принес государству еще 26,4 миллионов гривен
19:58
CNN: Келлог не поехал на Аляску из-за позиции России
19:41
Почти 50% украинцев имеют высокий уровень стресса, и дети больше нервничают из-за обучения – опрос
19:37
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности
19:34
Энергоатом рассказал, сколько электроэнергии сгенерировали АЭС за полгода
19:31
Кабмин одобрил выплату 15 млн грн семьям защитников, погибших в плену
19:30
В Харькове стартовал двухдневный фестиваль электронной музыки
19:04
Уплата НДФЛ уже на 20% превысила прошлогодний показатель
18:57
Зеленский об ударах РФ перед встречей Трампа и Путина: В день переговоров они тоже убивают
Все новости...
Реклама:
Реклама: