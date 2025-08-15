CNN: Келлог не поїхав на Аляску через позицію Росії

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог не поїхав з делегацією США до Аляски, де запланований саміт між Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним, через позицію Росії.

Джерело: про це CNN повідомив обізнані посадовці адміністрації Трампа, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовника, Келлог сприймається російською стороною прихильником України, що могло б зробити його присутність на зустрічі "контрпродуктивною".

Келлог поділився всією інформацією, яку він зібрав під час розмов з українцями, з Трампом і держсекретарем Марко Рубіо, заявили два високопоставлені посадовці адміністрації, стверджуючи, що його відсутність не є серйозною проблемою.

Один із співрозмовників також зазначив, що Рубіо не вважається м'яким щодо Росії, з огляду на його попередні заяви, в яких він називав Путіна військовим злочинцем.

Водночас європейці стурбовані тим, що Келлог не увійшов до складу делегації.

"Він сподівався бути там, і він повинен бути там", – сказав один європейський посадовець, додавши, що відсутність його глибоких знань є втратою.

На його думку, Келлог найкраще розуміє, на що може піти Україна в рамках угоди.

За інформацією співрозмовників, Келлог, ймовірно, буде включений до складу делегації, яка вирушить на будь-які майбутні зустрічі між США, Росією та Україною.

Як повідомляли, Трамп вже вилетів на Аляску. Дорогою він провів першу телефонну розмову із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

Також Трамп у спілкуванні зі ЗМІ на борту заявив, що "не буде вести перемовини від імені України", коли буде йтися про територіальні питання.