CNN: Келлог не поехал на Аляску из-за позиции России

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог не поехал с делегацией США на Аляску, где запланирован саммит между Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, из-за позиции России.

Источник: об этом CNN сообщили осведомленные чиновники администрации Трампа, передает "Европейская правда"

Детали: По словам собеседника, Келлог воспринимается российской стороной как сторонник Украины, что могло бы сделать его присутствие на встрече "контрпродуктивным".

Келлог поделился всей информацией, которую он собрал во время бесед с украинцами, с Трампом и госсекретарем Марко Рубио, заявили два высокопоставленных чиновника администрации, утверждая, что его отсутствие не является серьезной проблемой.

Один из собеседников также отметил, что Рубио не считается мягким по отношению к России, учитывая его предыдущие заявления, в которых он называл Путина военным преступником.

В то же время европейцы обеспокоены тем, что Келлог не вошел в состав делегации.

"Он надеялся быть там, и он должен быть там", – сказал один европейский чиновник, добавив, что отсутствие его глубоких знаний является потерей.

По его мнению, Келлог лучше всего понимает, на что может пойти Украина в рамках соглашения.

По информации собеседников, Келлог, вероятно, будет включен в состав делегации, которая отправится на любые будущие встречи между США, Россией и Украиной.

Как сообщалось, Трамп уже вылетел на Аляску. По дороге он провел первый телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Также Трамп в общении со СМИ на борту заявил, что "не будет вести переговоры от имени Украины", когда речь будет идти о территориальных вопросах.