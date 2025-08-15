Усі розділи
Літак Путіна приземлився на військовій базі на Алясці, де відбудеться зустріч з Трампом

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 15 серпня 2025, 21:04
Літак Путіна приземлився на військовій базі на Алясці, де відбудеться зустріч з Трампом
фото: скриншот з відео

Літак правителя Росії Володимира Путіна приземлився на військовій базі міста Анкоридж на Алясці, де відбудеться зустріч з Дональдом Трампом – перша за цієї каденції американського президента.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Літак очільника Кремля, який під час дороги із західної частини Росії зупинявся у Магадані на крайньому сході країни, приземлився в Анкориджі на Алясці. 

На фінальному відтінку перельоту цей рейс був найбільш відстежуваним у світі на сервісі FlightRadar24 – за ним спостерігали понад 450 тисяч користувачів. 

 

Трамп прибув до Анкориджа дещо раніше. На борту президентського літака він спілкувався зі ЗМІ та сказав, зокрема, що не буде говорити про територіальні питання "від імені України" і що допускає надання певних гарантій Україні разом з Європою, але не у рамках НАТО. 

Також під час перельоту відбулась перша розмова Трампа із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

Читайте такожЗустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним

ТрампПутінросійсько-українська війна
Літак Путіна приземлився на військовій базі на Алясці, де відбудеться зустріч з Трампом
