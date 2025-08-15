Самолет Путина приземлился на военной базе на Аляске, где состоится саммит с Трампом

Самолет правителя России Владимира Путина приземлился на военной базе города Анкоридж на Аляске, где состоится встреча с Дональдом Трампом – первая за этот срок полномочий американского президента.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Самолет главы Кремля, который по дороге из западной части России останавливался в Магадане на крайнем востоке страны, приземлился в Анкоридже на Аляске.

На финальном этапе перелета этот рейс был самым отслеживаемым в мире на сервисе FlightRadar24 – за ним наблюдали более 450 тысяч пользователей.

Трамп прибыл в Анкоридж несколько раньше. На борту президентского самолета он общался со СМИ и сказал, в частности, что не будет говорить о территориальных вопросах "от имени Украины" и что допускает предоставление определенных гарантий Украине вместе с Европой, но не в рамках НАТО.

Также во время перелета состоялся первый разговор Трампа с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

