Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Самолет Путина приземлился на военной базе на Аляске, где состоится саммит с Трампом

Мария Емец, Станислав ПогориловПятница, 15 августа 2025, 21:04
Самолет Путина приземлился на военной базе на Аляске, где состоится саммит с Трампом
фото: скриншот с видео

Самолет правителя России Владимира Путина приземлился на военной базе города Анкоридж на Аляске, где состоится встреча с Дональдом Трампом – первая за этот срок полномочий американского президента.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Самолет главы Кремля, который по дороге из западной части России останавливался в Магадане на крайнем востоке страны, приземлился в Анкоридже на Аляске.

Реклама:

На финальном этапе перелета этот рейс был самым отслеживаемым в мире на сервисе FlightRadar24 – за ним наблюдали более 450 тысяч пользователей.

РЕКЛАМА:
 

Трамп прибыл в Анкоридж несколько раньше. На борту президентского самолета он общался со СМИ и сказал, в частности, что не будет говорить о территориальных вопросах "от имени Украины" и что допускает предоставление определенных гарантий Украине вместе с Европой, но не в рамках НАТО.

Также во время перелета состоялся первый разговор Трампа с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Читайте такжеВстреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным

ТрампПутинроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоDeepState: Силы обороны отбросили врага вблизи 7 населенных пунктов
Кабмин одобрил выплату 15 млн грн семьям защитников, погибших в плену
В Закарпатье сошли с рельсов вагоны пассажирского поезда из-за аномальной жары
Зеленский после Ставки заявил об успехах на Покровском направлении, по Аляске – ждет отчета разведки
Белый дом сообщил состав делегации США, направляющейся на Аляску
видеоРазоблачена схема уклонения от мобилизации: суд фиктивно признавал мужчин единственными опекунами
Все новости...
Трамп
Во встрече Трампа и Путина на Аляске примут участие также их советники – СМИ
Командующий сил НАТО в Европе проконсультирует Трампа перед разговором с Путиным
Зеленский об ударах РФ перед встречей Трампа и Путина: В день переговоров они тоже убивают
Последние новости
21:56
В Днепре достраивают подземную школу
21:43
Во встрече Трампа и Путина на Аляске примут участие также их советники – СМИ
21:37
Германия раскритиковала Израиль за возобновление проекта поселения, угрожающего Палестине
21:28
Украинские арбузы снова дешевеют: сколько стоит килограмм
21:04
видеоСамолет Путина приземлился на военной базе на Аляске, где состоится саммит с Трампом
21:01
Норвегия предоставляет Украине на газ почти 100 миллионов долларов
20:59
Командующий сил НАТО в Европе проконсультирует Трампа перед разговором с Путиным
20:47
Правительство приняло решения, которые должны помочь быстро закрыть потребности фронта
20:39
обновленоDeepState: Силы обороны отбросили врага вблизи 7 населенных пунктов
20:38
Испанец, уничтоживший ацтеков: США передали Мексике 500-летний документ с подписью ее завоевателя
Все новости...
Реклама:
Реклама: