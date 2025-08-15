Усі розділи
У зустрічі Трампа та Путіна на Алясці візьмуть участь також їхні радники – ЗМІ

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 15 серпня 2025, 21:43
дональд Трамп, Володимир Путін, фото: Getty Images

Мовник NBC News з посиланням на обізнаного представника Білого дому повідомив, що на зустрічі американського президента Дональда Трампа та правителя РФ Володимира Путіна також будуть їхні радники.

Джерело: "Європейска правда" з посиланням на NBC News

Деталі: Представник Білого дому повідомив NBC News, що на сьогоднішній зустрічі з Путіним і його радниками Трампа супроводжуватимуть державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф.

За словами посадовця, це замінить зустріч, яка спочатку була описана як двостороння зустріч Трампа і Путіна. Очікується, що на зустрічі також будуть присутні перекладачі.

У двосторонньому робочому обіді візьмуть участь Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік, глава адміністрації Сьюзі Вайлс, а також Віткофф.

Спецпредставника Трампа з питань України  Кіта Келлога немає у складі делегації.

Літак очільника Кремля приземлився на військовій базі міста Анкоридж на Алясці. Американські ЗМІ пишуть, що Трамп також вже прибув на місце зустрічі.

На борту президентського літака Трамп спілкувався зі ЗМІ та сказав, зокрема, що не буде говорити про територіальні питання "від імені України" і що допускає надання певних гарантій Україні разом з Європою, але не у рамках НАТО. 

Також під час перельоту відбулась перша розмова Трампа із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

ТрампПутін
У зустрічі Трампа та Путіна на Алясці візьмуть участь також їхні радники – ЗМІ
