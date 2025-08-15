Во встрече Трампа и Путина на Аляске примут участие также их советники – СМИ

Вещатель NBC News со ссылкой на осведомленного представителя Белого дома сообщил, что на встрече американского президента Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина также будут присутствовать их советники.

Источник: "Европейская правда" соссылкой на NBC News

Детали: Представитель Белого дома сообщил, что на сегодняшней встрече с Путиным и его советниками Трампа будут сопровождать государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

По словам чиновника, это заменит встречу, которая изначально была описана как двусторонняя встреча Трампа и Путина. Ожидается, что на встрече также будут присутствовать переводчики.

В двустороннем рабочем обеде примут участие Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник, глава администрации Сьюзи Уайлс, а также Уиткофф.

С спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог не входит в состав делегации.

Самолет главы Кремля приземлился на военной базе города Анкоридж на Аляске. Американские СМИ пишут, что Трамп также уже прибыл на место встречи.

На борту президентского самолета Трамп общался со СМИ и сказал, в частности, что не будет говорить о территориальных вопросах "от имени Украины" и что допускает предоставление определенных гарантий Украине вместе с Европой, но не в рамках НАТО.

Также во время перелета состоялся первый разговор Трампа с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

