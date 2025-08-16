Зустріч Трампа і Путіна у форматі "три на три" завершилася
Субота, 16 серпня 2025, 01:20
Зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Кремля Володимира Путіна у форматі "три на три" завершилася.
Джерело: росЗМІ, соцмережі Кремля
Деталі: Зустріч Трампа і Путіна у форматі "три на три" завершилася.
Вона тривала 2 години 45 хвилин.
Далі очікується пресконференція Трампа і Путіна.
Що передувало: Президент США Дональд Трамп та глава РФ Володимир Путін зустрілись на військовій базі міста Анкоридж на Алясці.