Зустріч Трампа і Путіна у форматі "три на три" завершилася

Ольга Глущенко Субота, 16 серпня 2025, 01:20
Зустріч Трампа і Путіна у форматі три на три завершилася
Зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Кремля Володимира Путіна у форматі "три на три" завершилася.

Деталі: Зустріч Трампа і Путіна у форматі "три на три" завершилася.

Вона тривала 2 години 45 хвилин.

Далі очікується пресконференція Трампа і Путіна.

Що передувало: Президент США Дональд Трамп та глава РФ Володимир Путін зустрілись на військовій базі міста Анкоридж на Алясці.

