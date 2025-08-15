Трамп і Путін зустрілись на червоній доріжці та потисли руки. Переговори почались

Президент США Дональд Трамп та глава РФ Володимир Путін зустрілись на військовій базі міста Анкоридж на Алясці.

Джерело: трансляція The Independent

Деталі: 15 серпня на військову базу міста Анкоридж на Алясці прилетіли літаки Трампа та Путіна. Лідери одночасно вийшли з літаків на червоні доріжки.

Два лідери привітали один одного рукостисканням. Трамп навіть аплодував російському лідеру, коли той підійшов до нього.

Трамп аплодує Путіну скриншот The Independent

Трамп та Путін тиснуть один одному руки СКРИНШОТ THE INDEPENDENT

Як пише AP, коли Трамп і Путін потиснули один одному руки – над ними пролетіли винищувачі F-22 і бомбардувальники B2.

Журналісти вигукнули Путіну, чи припинить він вбивати цивільних, на що він жестом відповів, що чи то не почув, чи не розуміє англійську. Далі лідери сіли в одне авто, де, як повідомляють російські ЗМІ, почалося неформальне спілкування.

Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що переговори Путіна і Трампа в цілому можуть тривати 6-7 годин.

Згодом між американським Трампом та очільником Кремля розпочалися офіційні перемовини.

Державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткоф сидять поруч із Трампом, а міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров та Юрій Ушаков – поруч із Путіним.

Журналістів вивели із зали, лідери США та Росії не відповіли на жодне з питань.

Що передувало:

