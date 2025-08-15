Трамп і Путін зустрілись на червоній доріжці та потисли руки. Переговори почались
Президент США Дональд Трамп та глава РФ Володимир Путін зустрілись на військовій базі міста Анкоридж на Алясці.
Джерело: трансляція The Independent
Деталі: 15 серпня на військову базу міста Анкоридж на Алясці прилетіли літаки Трампа та Путіна. Лідери одночасно вийшли з літаків на червоні доріжки.
Два лідери привітали один одного рукостисканням. Трамп навіть аплодував російському лідеру, коли той підійшов до нього.
Як пише AP, коли Трамп і Путін потиснули один одному руки – над ними пролетіли винищувачі F-22 і бомбардувальники B2.
Журналісти вигукнули Путіну, чи припинить він вбивати цивільних, на що він жестом відповів, що чи то не почув, чи не розуміє англійську. Далі лідери сіли в одне авто, де, як повідомляють російські ЗМІ, почалося неформальне спілкування.
Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що переговори Путіна і Трампа в цілому можуть тривати 6-7 годин.
Згодом між американським Трампом та очільником Кремля розпочалися офіційні перемовини.
Державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткоф сидять поруч із Трампом, а міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров та Юрій Ушаков – поруч із Путіним.
Журналістів вивели із зали, лідери США та Росії не відповіли на жодне з питань.
Що передувало:
- На борту президентського літака Трамп спілкувався зі ЗМІ та сказав, зокрема, що не буде говорити про територіальні питання "від імені України" і що допускає надання певних гарантій Україні разом з Європою, але не у рамках НАТО.
- Також під час перельоту відбулась перша розмова Трампа із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.
- NBC News з посиланням на обізнаного представника Білого дому повідомила, що на зустрічі Трампа і Путіна також будуть присутні їхні радники.
