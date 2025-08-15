Усі розділи
Трамп і Путін зустрілись на червоній доріжці та потисли руки. Переговори почались

Тетяна ОлійникП'ятниця, 15 серпня 2025, 22:15
Трамп і Путін зустрілись на червоній доріжці та потисли руки. Переговори почались
скриншот із трансляції The Independent

Президент США Дональд Трамп та глава РФ Володимир Путін зустрілись на військовій базі міста Анкоридж на Алясці.

Джерело: трансляція The Independent

Деталі: 15 серпня на військову базу міста Анкоридж на Алясці прилетіли літаки Трампа та Путіна. Лідери одночасно вийшли з літаків на червоні доріжки.

Два лідери привітали один одного рукостисканням. Трамп навіть аплодував російському лідеру, коли той підійшов до нього.

 
Трамп аплодує Путіну
скриншот The Independent
 
Трамп та Путін тиснуть один одному руки
СКРИНШОТ THE INDEPENDENT

Як пише AP, коли Трамп і Путін потиснули один одному руки – над ними пролетіли винищувачі F-22 і бомбардувальники B2. 

Журналісти вигукнули Путіну, чи припинить він вбивати цивільних, на що він жестом відповів, що чи то не почув, чи не розуміє англійську. Далі лідери сіли в одне авто, де, як повідомляють російські ЗМІ, почалося неформальне спілкування. 

Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що переговори Путіна і Трампа в цілому можуть тривати 6-7 годин.

Згодом між американським Трампом та очільником Кремля розпочалися офіційні перемовини.

Державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткоф сидять поруч із Трампом, а міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров та Юрій Ушаков – поруч із Путіним.

Журналістів вивели із зали, лідери США та Росії не відповіли на жодне з питань.

Що передувало:

ПутінТрамп
