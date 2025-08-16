Після закінчення зустрічі з Путіним Трамп зателефонує Зеленському

Після зустрічі у форматі "три на три" з лідером Росії Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп заявив, що зателефонуває президенту України Володимиру Зеленському і лідерам НАТО.

Джерело: Fox News, Трамп під час пресконференції

Деталі: Зазначається, що Трамп після переговорів з Путіним зателефонуває Зеленському та європейським лідерам.

Оновлено: На пресконференції Трамп підтвердив, що зателефонуває Зеленському.

Пряма мова Трампа: "Я зателефоную в НАТО, я наберу тих, кого я вважаю за потрібне, але перш за все я наберу президента Зеленського і розповім про сьогоднішню зустріч".

Деталі: За його словами, він має поговорити з "деякими людьми" зі своєї адміністрації, а також лідерами країн НАТО.

УТОЧНЕНО: Повідомлялося, що Трамп уже зателефонував Зеленському, проте під час пресконференції Трамп сказав у майбутньому часі про дзвінок Зеленському і європейським лідерам.