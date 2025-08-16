После окончания встречи с Путиным Трамп позвонит Зеленскому

После встречи в формате "три на три" с лидером России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Источник: Fox News, Трамп во время пресс-конференции

Детали: Отмечается, что Трамп после переговоров с Путиным позвонит Зеленскому и европейским лидерам.

Обновлено: На пресс-конференции Трамп подтвердил, что позвонит Зеленскому.

Прямая речь Трампа: "Несколько людей, которые важны, я им позвоню, в частности президенту Зеленскому".

Детали: Он добавил, что должен поговорить также с "некоторыми людьми" из своей администрации, а также с лидерами стран НАТО.

Уточнено: Сообщалось, что Трамп уже позвонил Зеленскому, однако во время пресс-конференции Трамп сказал в будущем времени о звонке Зеленскому и европейским лидерам.