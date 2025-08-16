Путін після переговорів з Трампом порозповідав про "братній народ" і "дорогу до миру"

Російський лідер Володимир Путін після проведених переговорів з президентом США Дональдом Трампом заявив, що сподівається вони зможуть "відкрити дорогу до миру в Україні".

Джерело: пресконференція Путіна і Трампа

Деталі: Під час своєї промови Путін вкотре розповів про "братній народ".

Пряма мова: "Я не раз говорив, що для Росії події в Україні пов’язані з фундаментальними загрозами нашій національній безпеці. Більше того, ми завжди вважали і вважаєм український народ братнім, як би це не дивно звучало в нинішніх умовах…

Тому наша сторона щиро зацікавлена щоб покласти цьому (війні – ред.) кінець. При цьому ми впевненні, щоб українське врегулювання мало довготривалий і стійкий характер, повинні бути усунені першопричини кризи…

Я згоден з президентом Трампом і він про це говорив сьогодні, що також має бути забезпечена безпека України. Звичайно ми готові над цим працювати. Хочеться сподіватися, що досягнуті нами розуміння дозволять наблизитися до тієї цілі і відкриють дорогу до миру в Україні.

Ми розраховуємо, що в Києві і європейських столицях сприймуть все це в конструктивному руслі і не стануть робити перешкод, не будуть робити спроб за рахунок провокацій зірвати прогрес, що намічається".