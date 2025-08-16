Все разделы
Путин после переговоров с Трампом рассказал о "братском народе" и "дороге к миру"

Александр Шумилин, Ольга ГлущенкоСуббота, 16 августа 2025, 02:44
Путин после переговоров с Трампом рассказал о братском народе и дороге к миру
Путин, скриншот

Российский лидер Владимир Путин после прошедших переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что надеется они смогут "открыть дорогу к миру в Украине".

Источник: пресс-конференция Путина и Трампа

Детали: Во время своей речи Путин в очередной раз рассказал о "братском народе".

Прямая речь: "Я не раз говорил, что для России события в Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ братским, как бы это ни странно звучало в нынешних условиях…"

Поэтому наша сторона искренне заинтересована, чтобы положить этому (войне – ред.) конец. При этом мы уверены, чтобы украинское урегулирование носило длительный и устойчивый характер, должны быть устранены первопричины кризиса…

Я согласен с президентом Трампом, и он об этом говорил сегодня, что также должна быть обеспечена безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать. Хочется надеяться, что достигнутые нами понимания позволят приблизиться к этой цели и откроют путь к миру в Украине.

Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном русле и не станут делать препятствий, не будут делать попыток за счет провокаций сорвать намечаемый прогресс".

Путинроссийско-украинская войнапереговорыТрамп
