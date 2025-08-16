Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

УЗ повідомила, коли відновлять рух на Солотвино після сходження з рейок вагонів потяга

Ольга Глущенко Субота, 16 серпня 2025, 06:44
УЗ повідомила, коли відновлять рух на Солотвино після сходження з рейок вагонів потяга
фото: "Укрзалізниця"

Укрзалізниця повідомила, що рух на Солотвино після сходження з рейок вагонів пасажирського потяга відновлять у неділю.

Джерело: Укрзалізниця в соцмережах

Деталі: У ніч проти суботи в УЗ зазначили, всі 262 пасажири потяга №84/83 Солотвино-Київ вже прямують до столиці резервними вагонами після успішного трансферу 9 автобусами в об'їзд дільниці на Закарпатті, де тривають відновлювальні роботи. Також попереджали, що поїзд прибуде до Києва із затримкою в межах 2 годин.

Реклама:

Дослівно УЗ: "Рух на Солотвино Закарпатської області буде знову відкритий завтра, наразі всі три вагони успішно повернули на рейки. За процедурою ці вагони будуть належним чином оглянуті в депо, перш ніж знову повезуть пасажирів".

Що передувало: На Закарпатті зійшли з рейок вагони пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя – Солотвино, постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає, причини аварії встановлюються.

УкрзалізницязалізницяЗакарпаття
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зустріч Трампа і Путіна завершилася без оголошення домовленостей і припинення вогню
фото, відео, оновленоТрамп і Путін зустрілись на червоній доріжці та потисли руки
Кабмін схвалив виплату 15 млн грн сім’ям захисників, які загинули в полоні
На Закарпатті зійшли з рейок вагони пасажирського потяга через аномальну спеку
Зеленський після Ставки заявив про успіхи на Покровському напряму, щодо Аляски – чекає звіту розвідки
Білий дім повідомив склад переговорної делегації США, що прямує на Аляску
Усі новини...
Укрзалізниця
На Закарпатті зійшли з рейок вагони пасажирського потяга через аномальну спеку
Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі у Лозовій: 2 загиблих, 9 поранених
Росіяни вдарили по залізничному вокзалу в Сумах: пошкоджений потяг Харків – Ужгород
Останні новини
07:10
Трамп про імовірну зустріч Зеленського і Путіна: Обидва хочуть моєї присутності
06:44
УЗ повідомила, коли відновлять рух на Солотвино після сходження з рейок вагонів потяга
06:10
Німецький дипломат: Путін переміг на переговорах з Трампом
05:53
більярдО'Салліван проти легендарного австралійця: визначилися фіналісти Saudi Arabia Masters 2025
05:52
Трамп оцінив зустріч з Путіним на "10 з 10" і передумав запроваджувати санкції проти РФ
05:18
відео93 ОМБР "Холодний Яр" показала, як зачищає і бере під контроль села біля Добропілля
04:54
Трамп: Зеленський повинен укласти угоду з Росією
04:00
Трамп анонсував нові переговори з Путіним, можливо у Москві
03:42
Після зустрічі та пресконференції Трампа і Путіна спільний ланч делегацій скасували
02:44
Путін після переговорів з Трампом порозповідав про "братній народ" і "дорогу до миру"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: