УЗ повідомила, коли відновлять рух на Солотвино після сходження з рейок вагонів потяга

Укрзалізниця повідомила, що рух на Солотвино після сходження з рейок вагонів пасажирського потяга відновлять у неділю.

Джерело: Укрзалізниця в соцмережах

Деталі: У ніч проти суботи в УЗ зазначили, всі 262 пасажири потяга №84/83 Солотвино-Київ вже прямують до столиці резервними вагонами після успішного трансферу 9 автобусами в об'їзд дільниці на Закарпатті, де тривають відновлювальні роботи. Також попереджали, що поїзд прибуде до Києва із затримкою в межах 2 годин.

Дослівно УЗ: "Рух на Солотвино Закарпатської області буде знову відкритий завтра, наразі всі три вагони успішно повернули на рейки. За процедурою ці вагони будуть належним чином оглянуті в депо, перш ніж знову повезуть пасажирів".

Що передувало: На Закарпатті зійшли з рейок вагони пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя – Солотвино, постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає, причини аварії встановлюються.