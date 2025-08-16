УЗ сообщила, когда возобновят движение на Солотвино после схода с рельсов вагонов поезда

Укрзализныця сообщила, что движение на Солотвино после схода с рельсов вагонов пассажирского поезда возобновят в воскресенье.

Источник: Укрзализныця в соцсетях

Детали: В ночь на субботу в УЗ отметили, все 262 пассажира поезда №84/83 Солотвино-Киев уже направляются в столицу резервными вагонами после успешного трансфера 9 автобусами в объезд участка на Закарпатье, где продолжаются восстановительные работы. Также предупреждали, что поезд прибудет в Киев с задержкой около 2 часов.

Дословно УЗ: "Движение на Солотвино Закарпатской области будет снова открыто завтра, пока все три вагона успешно вернули на рельсы. По процедуре эти вагоны будут должным образом осмотрены в депо, прежде чем снова повезут пассажиров".

Напомним: На Закарпатьи сошли с рельсов вагоны пассажирского поезда №39/40 Запорожье – Солотвино, пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет, причины аварии устанавливаются.