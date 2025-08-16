Усі розділи
Сили оборони відмінусували ще 1010 російських вояк

Ольга Глущенко Субота, 16 серпня 2025, 07:55
Сили оборони відмінусували ще 1010 російських вояк
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони відмінусували ще 1010 російських військових.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько / about 1069050 (+1010) осіб
  • танків – 11112 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 23135 (+2) од.
  • артилерійських систем – 31540 (+42) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51342 (+152) од.
  • автомобільної техніка та автоцистерн – 58733 (+137) од.
  • спеціальної техніки – 3942 (+2) од.

втрати у війніросійсько-українська війнаРосія
