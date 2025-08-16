Сили оборони відмінусували ще 1010 російських вояк
Субота, 16 серпня 2025, 07:55
За минулу добу Сили оборони відмінусували ще 1010 російських військових.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько / about 1069050 (+1010) осіб
- танків – 11112 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 23135 (+2) од.
- артилерійських систем – 31540 (+42) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51342 (+152) од.
- автомобільної техніка та автоцистерн – 58733 (+137) од.
- спеціальної техніки – 3942 (+2) од.