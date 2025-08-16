Все разделы
Силы обороны отличили еще 1010 российских вояк

Ольга ГлущенкоСуббота, 16 августа 2025, 07:55
Силы обороны отличили еще 1010 российских вояк
иллюстративное фото Генштаба

За прошедшие сутки Силы обороны отменяли еще 1010 российских военных.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около / about 1069050 (+1010) человек
  • танков – 11112 (+6) ед.
  • боевых бронированных машин – 23135 (+2) ед.
  • артиллерийских систем – 31540 (+42) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 51342 (+152) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 58733 (+137) ед.
  • специальной техники – 3942 (+2) ед.

потери в войнероссийско-украинская войнаРосcия
