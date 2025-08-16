Силы обороны отличили еще 1010 российских вояк
Суббота, 16 августа 2025, 07:55
За прошедшие сутки Силы обороны отменяли еще 1010 российских военных.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около / about 1069050 (+1010) человек
- танков – 11112 (+6) ед.
- боевых бронированных машин – 23135 (+2) ед.
- артиллерийских систем – 31540 (+42) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 51342 (+152) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 58733 (+137) ед.
- специальной техники – 3942 (+2) ед.