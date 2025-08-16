Меланія Трамп написала лист Путіну щодо українських дітей – ЗМІ
Дружина президента США Меланія Трамп порушила питання щодо українських дітей у Росії в особистому листі до господаря Кремля Володимира Путіна.
Джерело: Reuters з посиланням на двох чиновників Білого дому
Деталі: Дональд Трамп особисто передав листа Путіну під час їхніх переговорів на Алясці, повідомили посадовці.
Сама Меланія не брала участь у поїздці на Аляску.
Посадовці не розкрили зміст листа, окрім того, що він згадував викрадення українських дітей росіянами.
ЗМІ наголошує, що захоплення Росією українських дітей є надзвичайно чутливим питанням для України.
Київ назвав викрадення десятків тисяч своїх дітей, вивезених до РФ чи на окуповані території без згоди сім’ї або опікунів, воєнним злочином, що підпадає під визначення геноциду згідно з договором ООН.
Раніше Москва заявляла, що "захищала вразливих дітей із зони війни".
Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило, що РФ завдала страждань мільйонам українських дітей і порушила їхні права з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.