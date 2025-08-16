Мелания Трамп написала письмо Путину по поводу украинских детей – СМИ

Супруга президента США Мелания Трамп подняла вопрос об украинских детях в России в личном письме к хозяину Кремля Владимиру Путину.

Источник: Reuters со ссылкой на двух чиновников Белого дома

Детали: Дональд Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров на Аляске, сообщили чиновники.

Сама Мелания не участвовала в поездке на Аляску.

Чиновники не раскрыли содержание письма, кроме того, что в нем упоминалось похищение украинских детей россиянами.

СМИ отмечает, что захват Россией украинских детей является чрезвычайно чувствительным вопросом для Украины.

Киев назвал похищение десятков тысяч своих детей, вывезенных в РФ или на оккупированные территории без согласия семьи или опекунов, военным преступлением, подпадающим под определение геноцида согласно договору ООН.

Москва заявляла, что "защищала уязвимых детей из зоны войны".

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что РФ причинила страдания миллионам украинских детей и нарушила их права с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.