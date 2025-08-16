Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мелания Трамп написала письмо Путину по поводу украинских детей – СМИ

Роман ПетренкоСуббота, 16 августа 2025, 09:07
Мелания Трамп написала письмо Путину по поводу украинских детей – СМИ
getty images

Супруга президента США Мелания Трамп подняла вопрос об украинских детях в России в личном письме к хозяину Кремля Владимиру Путину.

Источник: Reuters со ссылкой на двух чиновников Белого дома

Детали: Дональд Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров на Аляске, сообщили чиновники.

Реклама:

Сама Мелания не участвовала в поездке на Аляску.

Чиновники не раскрыли содержание письма, кроме того, что в нем упоминалось похищение украинских детей россиянами.

СМИ отмечает, что захват Россией украинских детей является чрезвычайно чувствительным вопросом для Украины.

РЕКЛАМА:

Киев назвал похищение десятков тысяч своих детей, вывезенных в РФ или на оккупированные территории без согласия семьи или опекунов, военным преступлением, подпадающим под определение геноцида согласно договору ООН.

Москва заявляла, что "защищала уязвимых детей из зоны войны".

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что РФ причинила страдания миллионам украинских детей и нарушила их права с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

ТрампСШАдетиоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне атаковали ракетой и 85 БПЛА, есть попадания в 12 локациях – ВС
Трамп говорит, что согласовал с РФ "обмен" территориями: "Зеленский должен это принять"
фото, видео, обновленоТрамп и Путин встретились на красной дорожке и пожали друг другу руки
Кабмин одобрил выплату 15 млн грн семьям защитников, погибших в плену
В Закарпатье сошли с рельсов вагоны пассажирского поезда из-за аномальной жары
Зеленский после Ставки заявил об успехах на Покровском направлении, по Аляске – ждет отчета разведки
Все новости...
Трамп
Зеленский и Трамп завершили "длительный" разговор
В России заявили, что Трамп и Путин не обсуждали трехсторонний саммит с Зеленским
Трамп напомнил, что при его участии "закончились пять войн", и намекнул на премию мира
Последние новости
09:53
Зеленский и Трамп завершили "длительный" разговор
09:49
футболУжасная и прекрасная "Барселона", "Реал" на перестройке, Цыганкову нужны голы: превью сезона испанской Ла Лиги
09:46
видеоВ ГУР показали, как россияне снимают постановочные видео захватов населенных пунктов
09:30
В России заявили, что Трамп и Путин не обсуждали трехсторонний саммит с Зеленским
09:11
текстШкола смерти: новые технологии российско-украинской войны
09:07
Мелания Трамп написала письмо Путину по поводу украинских детей – СМИ
08:56
Болтон о переговорах: Трамп не проиграл, но Путин явно победил
08:40
Трамп напомнил, что при его участии "закончились пять войн", и намекнул на премию мира
08:23
Россияне атаковали ракетой и 85 БПЛА, есть попадания в 12 локациях – ВС
07:55
Силы обороны отличили еще 1010 российских вояк
Все новости...
Реклама:
Реклама: