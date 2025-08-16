Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні
Субота, 16 серпня 2025, 10:25
Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустрінеться з американським колегою Дональдом Трампом у Вашингтоні 18 серпня.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова Зеленського: "Тривала, змістовна розмова з президентом Трампом спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину – з президентом Трампом...
Реклама:
...Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення".
Деталі: Зеленський заявив, що дізнався про розмову Трампа з Путіним, і "сила Америки впливає на розвиток ситуації".
Український лідер також підтримав ідею тристоронньої зустрічі.
РЕКЛАМА: