Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустрінеться з американським колегою Дональдом Трампом у Вашингтоні 18 серпня.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Тривала, змістовна розмова з президентом Трампом спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину – з президентом Трампом...

Реклама:

...Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення".

Деталі: Зеленський заявив, що дізнався про розмову Трампа з Путіним, і "сила Америки впливає на розвиток ситуації".

Український лідер також підтримав ідею тристоронньої зустрічі.