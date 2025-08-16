Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне

Президент Владимир Зеленский сообщил, что встретится с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Длительная, содержательная беседа с президентом Трампом сначала один на один, а затем также с участием европейских лидеров. В общем говорили более полутора часов, примерно час – с президентом Трампом...

...Все детали по завершению убийств, по завершению войны собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение".

Детали: Зеленский заявил, что узнал о разговоре Трампа с Путиным, и "сила Америки влияет на развитие ситуации".

Украинский лидер также поддержал идею трехсторонней встречи.