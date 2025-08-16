Трамп допустив тристоронню зустріч після візиту Зеленського у Вашингтон: Нам треба одразу мирна угода

Президент США Дональд Трамп окремим дописом повідомив підсумки своїх переговорів з правителем РФ на Алясці та заявив, що вважає за краще одразу говорити про "мирну угоду, а не перемир’я".

Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social, "Європейська правда"

Деталі: Трамп повторив, що вважає, що зустріч з Путіним "пройшла дуже добре" і це був "великий і дуже успішний день".

"Зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним пройшла дуже добре, як і нічний телефонний дзвінок з президентом України Зеленським, низкою європейських лідерів, у тому числі дуже шанованим генсеком НАТО", – заявив президент США.

"Усі сходяться на думці, що найкращий спосіб завершити цю жахливу війну між Росією і Україною – одразу займатися мирною угодою, яка б поклала край війні, а не лише перемир’ям – яких часто не дотримуються", – продовжив Трамп.

Він підтвердив, що прийме Володимира Зеленського в Овальному кабінеті у другій половині дня 18 серпня.

"Якщо все складеться, тоді ми будемо планувати зустріч з президентом Путіним", – додав президент США, не уточнюючи, чи говорить про двосторонній, чи тристоронній формат.