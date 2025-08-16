Трамп допустил трехстороннюю встречу после визита Зеленского в Вашингтон: Нам нужно сразу мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп в отдельном сообщении сообщил итоги своих переговоров с правителем РФ на Аляске и заявил, что предпочитает сразу говорить о "мирном соглашении, а не перемирии".

Источник: Трамп в соцсети Truth Social, "Европейская правда"

Детали: Трамп повторил, что считает, что встреча с Путиным "прошла очень хорошо" и это был "большой и очень успешный день".

"Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо, как и ночной телефонный звонок с президентом Украины Зеленским, рядом европейских лидеров, в том числе очень уважаемым генсеком НАТО", – заявил президент США.

"Все сходятся во мнении, что лучший способ завершить эту ужасную войну между Россией и Украиной – сразу заниматься мирным соглашением, которое положило бы конец войне, а не только перемирием – которых часто не соблюдаются", – продолжил Трамп.

Он подтвердил, что примет Владимира Зеленского в Овальном кабинете во второй половине дня 18 августа.

"Если все сложится, тогда мы будем планировать встречу с президентом Путиным", – добавил президент США, не уточняя, говорит ли он о двустороннем или трехстороннем формате.