У Харкові взяли під варту чоловіка, який напав із ножем на поліцейського та трьох працівників ТЦК

Ольга КацімонСубота, 16 серпня 2025, 12:47
У Харкові взяли під варту чоловіка, який напав із ножем на поліцейського та трьох працівників ТЦК
Фото: Офіс генерального прокурора

У Харкові Новобаварська окружна прокуратура повідомила про підозру 36-річному чоловіку, який з ножем напав на правоохоронця та трьох представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Джерела: Офіс генерального прокурора, поліція Харківської області

Деталі: За даними слідства, інцидент стався у четвер, 14 серпня, близько 22:15. Поліцейський та працівники районного ТЦК проводили оповіщення військовозобов’язаних під час воєнного стану.

Дослівно: "Під час цих заходів поліцейський підійшов до чоловіка для перевірки документів. Він навіть не встиг нічого сказати. У цей момент чоловік дістав ніж і завдав правоохоронцю удар у скроневу ділянку. Надалі нападник по черзі завдав удари трьом співробітникам ТЦК: одному - ножем у голову та руку, іншому - у голову та підключичну ділянку, ще одному - в область тулуба".

Деталі: Нападник намагався втекти, але його оперативно затримали. Постраждалих госпіталізували.

 

Підозрюваному інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України) та замах на умисне вбивство двох або більше людей у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 КК України).

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Передісторія:

  • 3 серпня у Харкові чоловік вистрілив у ветерана ЗСУ з травматичного пістолета, а потім побив його, нападника затримали.

