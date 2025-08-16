Все разделы
В Харькове взяли под стражу мужчину, который напал с ножом на полицейского и трёх сотрудников ТЦК

Ольга КацимонСуббота, 16 августа 2025, 12:47
В Харькове взяли под стражу мужчину, который напал с ножом на полицейского и трёх сотрудников ТЦК
Фото: Офис генерального прокурора

В Харькове Новобаварская окружная прокуратура сообщила о подозрении 36-летнему мужчине, который с ножом напал на правоохранителя и трёх представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Источники: Офис генерального прокурора, полиция Харьковской области

Подробности: По данным следствия, инцидент произошёл в четверг, 14 августа, около 22:15. Полицейский и сотрудники районного ТЦК проводили оповещение военнообязанных в период военного положения.

Дословно: "Во время этих мероприятий полицейский подошёл к мужчине для проверки документов. Он даже не успел ничего сказать. В этот момент мужчина достал нож и нанёс правоохранителю удар в височную область. Далее нападавший поочерёдно нанёс удары трём сотрудникам ТЦК: одному - ножом в голову и руку, другому - в голову и подключичную область, ещё одному - в область туловища".

Подробности: Нападавший пытался скрыться, но его оперативно задержали. Пострадавшие были госпитализированы.

 

Подозреваемому инкриминируют посягательство на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины) и покушение на умышленное убийство двух или более лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Предыстория:

  • 3 августа в Харькове мужчина выстрелил в ветерана ВСУ из травматического пистолета, а затем избил его. Нападавший был задержан.

ХарьковТЦКполициямобилизация
