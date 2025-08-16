Європейські лідери вийшли з заявою після зустрічі на Алясці: Україна має мати гарантії безпеки

Усі розділи
Тетяна Висоцька, Роман ПетренкоСубота, 16 серпня 2025, 13:02
фото: Getty Images

Після зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та очільника Кремля Путіна на Алясці, Європейський Союз очікує проведення тристороннього саміту за участі президента України Володимира Зеленського і готовий долучитися до його підготовки.

Джерело: заява, "Європейська правда"

Деталі: Очільники провідних держав Європи та європейських інституцій випустили спільну заяву щодо результатів зустрічі Трампа й Путіна на Алясці.

Документ підписали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та президент Європейської Ради Антоніу Кошта.

"Сьогодні вранці президент Трамп поінформував нас та президента Зеленського після своєї зустрічі з президентом Росії на Алясці 15 серпня 2025 року. Лідери привітали зусилля президента Трампа, спрямовані на.. завершення російської агресивної війни та досягнення справедливого і тривалого миру", – йдеться в заяві.

Лідери цитують Трампа, який повідомив, що "наступним кроком тепер мають стати подальші переговори за участі президента Зеленського, з яким він невдовзі зустрінеться".

"Ми також готові працювати з президентом Трампом та президентом Зеленським над підготовкою тристороннього саміту за підтримки Європи", – наголошують очільники держав Європи та європейських інституцій.

"Ми чітко заявляємо, що Україна повинна мати непорушні гарантії безпеки, аби ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. "Коаліція бажаючих" готова відігравати активну роль", – наголошується в документі.

Перед цим ЗМІ стало відомо, що Трамп нібито заявив Україні і європейцям, що очільник Кремля Владімір Путін хоче одразу говорити про умови завершення війни, а не паузу у бойових діях, і Трамп вважає, що це було б краще. 

Як відомо, Трамп після зустрічі на Алясці заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".

Також він сказав, що буде брати участь у зустрічі Зеленського та Путіна, якщо така відбудеться.

Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок 18 серпня летить до Вашингтона на переговори з Трампом. 

