Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Европейские лидеры выступили с заявлением после встречи на Аляске: Украина должна иметь гарантии безопасности

Татьяна Высоцкая, Роман ПетренкоСуббота, 16 августа 2025, 13:02
Европейские лидеры выступили с заявлением после встречи на Аляске: Украина должна иметь гарантии безопасности
фото: Getty Images

После встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина на Аляске, Европейский Союз ожидает проведения трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского и готов присоединиться к его подготовке.

Источник: заявление, "Европейская правда"

Детали: Лидеры ведущих государств Европы и европейских институтов выпустили совместное заявление по результатам встречи Трампа и Путина на Аляске.

Реклама:

Документ подписали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Европейского Совета Антониу Кошта.

"Сегодня утром президент Трамп проинформировал нас и президента Зеленского после своей встречи с президентом России на Аляске 15 августа 2025 года. Лидеры приветствовали усилия президента Трампа, направленные на... завершение российской агрессивной войны и достижения справедливого и прочного мира", – говорится в заявлении.

Лидеры цитируют Трампа, который сообщил, что "следующим шагом теперь должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского, с которым он вскоре встретится".

РЕКЛАМА:

"Мы также готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над подготовкой трехстороннего саммита при поддержке Европы", – отмечают руководители государств Европы и европейских институтов.

"Мы четко заявляем, что Украина должна иметь незыблемые гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Мы приветствуем заявление Президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. "Коалиция желающих" готова играть активную роль", – отмечается в документе.

Перед этим СМИ стало известно, что Трамп якобы заявил Украине и европейцам, что глава Кремля Владимир Путин хочет сразу говорить об условиях завершения войны, а не о паузе в боевых действиях, и Трамп считает, что это было бы лучше.

Как известно, Трамп после встречи на Аляске заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".

Также он сказал, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина, если такая состоится.

Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

ЕСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп и Путин согласовали гарантии безопасности для Украины, как у 5 статье НАТО – источники
Европейские лидеры выступили с заявлением после встречи на Аляске: Украина должна иметь гарантии безопасности
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне
Мелания Трамп написала письмо Путину по поводу украинских детей – СМИ
Россияне атаковали ракетой и 85 БПЛА, есть попадания в 12 локациях – ВС
Трамп говорит, что согласовал с РФ "обмен" территориями: "Зеленский должен это принять"
Все новости...
ЕС
В Еврокомиссии подтвердили разговор Трампа с европейцами
Главы МИД Евросоюза обсудят 19-й пакет санкций против РФ 29-30 августа – источник
В Брюсселе снова рассмотрят разделение Молдовы и Украины при вступлении в ЕС – СМИ
Последние новости
14:15
"Хотелось бы пожить в лесу": как украинцы отреагировали на встречу Трампа и Путина на Аляске
14:13
Россияне оккупировали еще два села в Донецкой области
13:52
футболСМИ: ПСЖ организовал разговор Забарного с российским вратарем после трансфера украинца
13:40
"Соня уже на BMW": на Львовщине судили отца, который вторично посадил малолетнюю дочь за руль
13:38
Трамп и Путин согласовали гарантии безопасности для Украины, как у 5 статье НАТО – источники
13:23
Meta перезапустит усилия развить общий искусственный интеллект
13:04
Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске с хозяином Кремля
13:02
Европейские лидеры выступили с заявлением после встречи на Аляске: Украина должна иметь гарантии безопасности
12:47
В Харькове взяли под стражу мужчину, который напал с ножом на полицейского и трёх сотрудников ТЦК
12:32
Трамп допустил трехстороннюю встречу после визита Зеленского в Вашингтон: Нам нужно сразу мирное соглашение
Все новости...
Реклама:
Реклама: