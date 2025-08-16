Усі розділи
Росіяни окупували ще два села на Донеччині

Роман ПетренкоСубота, 16 серпня 2025, 14:13
deepstatemap

Російські війська окупували Попів Яр та Івано-Дарʼївку у Донецькій області, повідомили військові 16 серпня.

Джерело: ОСУВ "Дніпро"

Деталі: Зокрема, за даними військових, ворог окупував Івано-Дарʼївку на Сіверському напрямку.

Одночасно на Добропільському напрямку противник витіснив українські підрозділи та окупував Попів Яр, а також намагається розширити зону контролю біля Нового Шахового, активізував наступ в бік Іванівки. Тривають бої.

На Покровському напрямку військові повідомляють про наступальні дії РФ в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Новоекономічне, Новоукраїнка, Звірове.

Також з метою виходу на адмінкордон Донецької області противник атакував у районі Удачного та Дачного.

