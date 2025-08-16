Все разделы
Россияне оккупировали еще два села в Донецкой области

Роман ПетренкоСуббота, 16 августа 2025, 14:13
Россияне оккупировали еще два села в Донецкой области
deepstatemap

Российские войска оккупировали Попов Яр и Ивано-Дарьевку в Донецкой области, сообщили военные 16 августа.

Источник: ОСУВ "Днепр"

Детали: В частности, по данным военных, враг оккупировал Ивано-Дарьевку на Северском направлении.

Одновременно на Добропольском направлении противник вытеснил украинские подразделения и оккупировал Попов Яр, а также пытается расширить зону контроля возле Нового Шахового, активизировал наступление в сторону Ивановки. Бои продолжаются.

На Покровском направлении военные сообщают о наступательных действиях РФ в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Покровск, Новоекономичное, Новоукраинка, Зверовое.

Также с целью выхода на админграницу Донецкой области противник атаковал в районе Удачного и Дачного.

Донецкая областьоккупация
