"Коаліція рішучих" збереться після саміту Трампа та Путіна

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував зустріч країн-учасниць так званої "коаліції рішучих" найближчим часом.

Джерело: Макрон в Х, "Європейська правда"

Деталі: Коментар французького лідера з’явився за підсумками зустрічі президента США Дональда Трампа з господарем Кремля Путіним на Алясці.

Зокрема, Макрон заявив про необхідність продовжувати "підтримувати Україну і чинити тиск на Росію доти, доки триває її загарбницька війна і доки не буде встановлено міцний і тривалий мир".

За його словами, будь-який міцний мир повинен супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки. У цьому зв'язку Макрон привітав "готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок".

"Ми будемо працювати над цим разом з ними і з усіма нашими партнерами з "коаліції рішучих", з якими ми незабаром знову зустрінемося, щоб досягти конкретних результатів", – поінформував Макрон.

Він також наголосив на важливості "винести всі уроки з досвіду останніх 30 років, зокрема з усталеної тенденції Росії не виконувати своїх зобов'язань".

Макрон пообіцяв продовжувати тісно співпрацювати з Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, "щоб захистити наші інтереси в дусі єдності та відповідальності".

"Франція залишається твердо на боці України", – резюмував Макрон.

Як відомо, Дональд Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню.

Повідомляли також, що у понеділок президент України Володимир Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні. Про що Трамп домовився на Алясці".