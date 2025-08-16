Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Коалиция решительных" соберется после саммита Трампа и Путина

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 16 августа 2025, 15:30
Коалиция решительных соберется после саммита Трампа и Путина
Макрон, фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал встречу стран-участниц так называемой "коалиции решительных" в ближайшее время.

Источник: Макрон в Х,  "Европейская правда"

Детали: Комментарий французского лидера появился по итогам встречи президента США Дональда Трампа с хозяином Кремля Владимиром Путиным на Аляске.

Реклама:

В частности, Макрон заявил о необходимости продолжать "поддерживать Украину и оказывать давление на Россию до тех пор, пока продолжается ее захватническая война и пока не будет установлен прочный и длительный мир".

По его словам, любой прочный мир должен сопровождаться непоколебимыми гарантиями безопасности. В связи с этим Макрон приветствовал "готовность Соединенных Штатов внести свой вклад".

"Мы будем работать над этим вместе с ними и со всеми нашими партнерами из "коалиции решительных", с которыми мы вскоре снова встретимся, чтобы достичь конкретных результатов", – сообщил Макрон.

РЕКЛАМА:

Он также подчеркнул важность "извлечь все уроки из опыта последних 30 лет, в частности из устоявшейся тенденции России не выполнять своих обязательств".

Макрон пообещал продолжать тесно сотрудничать с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, "чтобы защитить наши интересы в духе единства и ответственности".

"Франция остается твердо на стороне Украины", – резюмировал Макрон.

Как известно, Дональд Трамп также заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня.

Сообщалось также, что в понедельник президент Украины Владимир Зеленский летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".

МакронФранцияЕСдипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп и Путин согласовали гарантии безопасности для Украины, схожие с 5 статьей НАТО – источники
Европейские лидеры выступили с заявлением после встречи на Аляске: Украина должна иметь гарантии безопасности
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне
Мелания Трамп написала письмо Путину по поводу украинских детей – СМИ
Россияне атаковали ракетой и 85 БПЛА, есть попадания в 12 локациях – ВС
Трамп говорит, что согласовал с РФ "обмен" территориями: "Зеленский должен это принять"
Все новости...
Макрон
Макрон: Территориальные вопросы будут обсуждаться только с президентом Украины
Стармер и Макрон договорились тесно сотрудничать с Трампом перед его встречей с Путиным
Макрон подчеркнул необходимость участия Украины и Европы в мирных переговорах
Последние новости
16:09
Убытки на 12 миллионов: в Киевской области разоблачили депутата
15:55
Украина выиграла серебро и бронзу Всемирных игр по пауэрлифтингу
15:52
ВСУ имеют успехи на сложных участках фронта в Донецкой области – Зеленский
15:30
"Коалиция решительных" соберется после саммита Трампа и Путина
15:18
Мелони подтвердила: Трамп поддержал итальянскую идею о гарантиях безопасности для Украины
15:12
Грозы и шквалы в воскресенье накроют Киев и запад Украины
14:55
Премьер Британии считает, что встреча на Аляске "как никогда приблизила завершение войны"
14:55
Правила за исключением: "Укрзализныця" рассказала, когда в продаже появляются билеты на поезда
14:51
ВидеоКремль показал, как американские истребители сопровождали Путина с Аляски
14:31
Орбан радуется встрече Трампа и Путина: "Теперь мир стал безопаснее"
Все новости...
Реклама:
Реклама: