Bloomberg: Трамп розповів Зеленському і європейцям, що Путін все ще вимагає весь Донбас

За даними Bloomberg, під час розмови з європейськими лідерами та президентом Володимиром Зеленським американський президент Дональд Трамп заявив, що правитель РФ Володимир Путін продовжує вимагати виходу українських військ з усієї території Донецької та Луганської областей.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела

Дослівно: "Трамп сказав під час телефонної розмови, що хоча рішення про те, що робити з її територією, належить Україні, позиція Путіна не змінилася – він як і раніше хоче, щоб Київ відмовився від контролю над усією територією Донбасу на сході України".

Деталі: За словами джерел, Росія готова припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Трамп сказав лідерам, що готовий сприяти гарантуванню безпеки України, якщо це не стосуватиметься НАТО, і припустив, що Путін погодиться на це, розповіли джерела.

Співрозмовники видання також зазначають, що "деякі європейські посадовці стурбовані тим, що Трамп тепер тиснутиме на Зеленського, щоб той пішов на територіальні поступки для досягнення угоди".

Що передувало: У суботу Трамп після переговорів із Путіним провів розмову спочатку з Зеленським, а потім з ним та з європейськими лідерами. Про деталі розмови повідомляли в Єврокомісії.

Трамп після зустрічі на Алясці заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".

ЗМІ стало відомо, що Трамп нібито заявив Україні і європейцям, що Путін хоче одразу говорити про умови завершення війни, а не паузу у бойових діях, і Трамп вважає, що це було б краще.

Зеленський повідомив, що зустрінеться з Трампом у Вашингтоні 18 серпня.