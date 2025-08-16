Bloomberg: Трамп рассказал Зеленскому и европейцам, что Путин все еще требует весь Донбасс

По данным Bloomberg, во время разговора с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским американский президент Дональд Трамп заявил, что правитель РФ Владимир Путин продолжает требовать выхода украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей, однако готов заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, журналист Axios Барак Равид

Дословно Bloomberg: "Трамп сказал во время телефонного разговора, что хотя решение о том, что делать с ее территорией, принадлежит Украине, позиция Путина не изменилась — он по-прежнему хочет, чтобы Киев отказался от контроля над всей территорией Донбасса на востоке Украины".

Реклама:

Детали: По словам источников издания, Россия готова прекратить выдвигать свои претензии на те части Запорожской и Херсонской областей, которые она сейчас не контролирует, фактически заморозив там линию фронта.

Трамп сказал лидерам, что готов содействовать обеспечению безопасности Украины, если это не будет касаться НАТО, и предположил, что Путин согласится на это, рассказали источники.

Собеседники издания также отмечают, что "некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что Трамп теперь будет давить на Зеленского, чтобы тот пошел на территориальные уступки для достижения соглашения".

РЕКЛАМА:

Обновлено: Журналист Axios Барак Равид также сообщил со ссылкой на источник, что Путин предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на выход Украины из Донецкой области. Он отмечает, что Украина вряд ли примет это требование.

Что предшествовало: В субботу Трамп после переговоров с Путиным провел беседу сначала с Зеленским, а затем с ним и с европейскими лидерами. О деталях беседы сообщили в Еврокомиссии.

Трамп после встречи на Аляске заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".

СМИ стало известно, что Трамп якобы заявил Украине и европейцам, что Путин хочет сразу говорить об условиях завершения войны, а не о паузе в боевых действиях, и Трамп считает, что это было бы лучше.

Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне 18 августа.