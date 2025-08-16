Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Bloomberg: Трамп рассказал Зеленскому и европейцам, что Путин все еще требует весь Донбасс

Катерина ТищенкоСуббота, 16 августа 2025, 16:27
Bloomberg: Трамп рассказал Зеленскому и европейцам, что Путин все еще требует весь Донбасс
Трамп и Путин на Аляске 15 августа, фото Getty Images

По данным Bloomberg, во время разговора с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским американский президент Дональд Трамп заявил, что правитель РФ Владимир Путин продолжает требовать выхода украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей, однако готов заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, журналист Axios Барак Равид 

Дословно Bloomberg: "Трамп сказал во время телефонного разговора, что хотя решение о том, что делать с ее территорией, принадлежит Украине, позиция Путина не изменилась — он по-прежнему хочет, чтобы Киев отказался от контроля над всей территорией Донбасса на востоке Украины".

Реклама:

Детали: По словам источников издания, Россия готова прекратить выдвигать свои претензии на те части Запорожской и Херсонской областей, которые она сейчас не контролирует, фактически заморозив там линию фронта.

Трамп сказал лидерам, что готов содействовать обеспечению безопасности Украины, если это не будет касаться НАТО, и предположил, что Путин согласится на это, рассказали источники.

Собеседники издания также отмечают, что "некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что Трамп теперь будет давить на Зеленского, чтобы тот пошел на территориальные уступки для достижения соглашения".

РЕКЛАМА:

Обновлено: Журналист Axios Барак Равид также сообщил со ссылкой на источник, что Путин предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на выход Украины из Донецкой области. Он отмечает, что Украина вряд ли примет это требование.

Что предшествовало: В субботу Трамп после переговоров с Путиным провел беседу сначала с Зеленским, а затем с ним и с европейскими лидерами. О деталях беседы сообщили в Еврокомиссии.

Трамп после встречи на Аляске заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".

СМИ стало известно, что Трамп якобы заявил Украине и европейцам, что Путин хочет сразу говорить об условиях завершения войны, а не о паузе в боевых действиях, и Трамп считает, что это было бы лучше.

Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне 18 августа.

ТрампПутинДонбасспереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
NYT: Трамп пригласил европейских лидеров на свою встречу с Зеленским
видеоВпервые за долгое время россияне прибегли к механизированному штурму Купянска, атака отражена
Bloomberg: Трамп рассказал Зеленскому и европейцам, что Путин все еще требует весь Донбасс
Европейские лидеры выступили с заявлением после встречи на Аляске: Украина должна иметь гарантии безопасности
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне
Мелания Трамп написала письмо Путину по поводу украинских детей – СМИ
Все новости...
Трамп допустил трехстороннюю встречу после визита Зеленского в Вашингтон: Нам нужно сразу мирное соглашение
Трамп и Путин согласовали гарантии безопасности для Украины, схожие с 5 статьей НАТО – источники
"Коалиция решительных" соберется после саммита Трампа и Путина
ВСУ имеют успехи на сложных участках фронта в Донецкой области – Зеленский
Последние новости
17:43
Часть сервисов "Дії" не будут работать два дня
17:37
NYT: Трамп пригласил европейских лидеров на свою встречу с Зеленским
17:23
футболПадение продолжается: "Александрия" проиграла третий матч подряд в УПЛ
17:15
видеоВпервые за долгое время россияне прибегли к механизированному штурму Купянска, атака отражена
17:03
Туск о саммите на Аляске: Путин показал себя хитрым и безжалостным
17:02
Сибига после встречи Трампа с Путиным заявил о ключевом приоритете Украины
16:57
Суд отправил руководителя аппарата КГГА под ночной домашний арест – прокуратура обжалует
16:45
СМИ сообщили подробности предстоящей встречи "коалиции решительных"
16:42
Акции "Киевстар" упали на 7,4% в первый день торгов на Nasdaq
16:29
Немецкие политики: от саммита на Аляске больше всего выиграл Путин
Все новости...
Реклама:
Реклама: