Німецькі політики: від саміту на Алясці найбільше виграв Путін

Після зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним низка німецьких політиків заявила, що саміт на Алясці приніс найбільші вигоди саме господарю Кремля.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: Заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Норберт Реттген зауважив, що Трамп прагнув досягти припинення вогню в Україні, але Путін у цьому не зацікавлений.

Пряма мова: "Він (Путін. – Ред.) хоче знищити Україну і вважає, що може досягти цього воєнним шляхом"

Деталі: На його думку, Путін вийшов переможцем із саміту, отримавши від США дипломатичну підтримку, яку раніше було важко уявити, і вкотре переконав Трампа відмовитися від санкцій.

Член комітету Бундестагу із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер назвав зустріч "Чорною п’ятницею", яка не принесла результатів — ні припинення вогню, ні серйозних домовленостей, лише запрошення Трампа до Москви. Він підкреслив, що Путін знову поставив себе в позицію рівного США на міжнародній арені та виглядає "реабілітованим", тоді як війна триває. Кізеветтер закликав Європу самостійно надати Україні військову допомогу, не покладаючись на США.

Євродепутатка Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що єдність Заходу остаточно зруйнована, а Трамп втратив "компас цінностей", ставлячи власне его на перший план. Вона наголосила, що Путін знову "на червоній доріжці" світової політики, а американський президент не виконує власних обіцянок.

Представниця німецьких "зелених" Зара Нанні зазначила, що саміт зробив ситуацію в Європі ще більш невизначеною і підтвердив, що переможцем вийшов Путін. Вона закликала Європу знайти ефективні важелі впливу, навіть якщо США більше не будуть у її команді.