Немецкие политики: от саммита на Аляске больше всего выиграл Путин

После встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным ряд немецких политиков заявили, что саммит на Аляске принес наибольшие выгоды именно хозяину Кремля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: Заместитель главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Норберт Реттген отметил, что Трамп стремился достичь прекращения огня в Украине, но Путин в этом не заинтересован.

Прямая речь: "Он (Путин. – Ред.) хочет уничтожить Украину и считает, что может достичь этого военным путем".

Детали: По его мнению, Путин вышел победителем из саммита, получив от США дипломатическую поддержку, которую ранее было трудно даже представить, и вновь убедил Трампа отказаться от санкций.

Член комитета Бундестага по внешней политике Родерих Кизеветтер назвал встречу "Черной пятницей", которая не принесла результатов - ни прекращения огня, ни серьезных договоренностей, только приглашение Трампа в Москву. Он подчеркнул, что Путин снова поставил себя в позицию равного США на международной арене и выглядит "реабилитированным", тогда как война продолжается. Кизеветтер призвал Европу самостоятельно оказать Украине военную помощь, не полагаясь на США.

Евродепутат Мария-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что единство Запада окончательно разрушено, а Трамп утратил "компас ценностей", ставя собственное эго на первый план. Она подчеркнула, что Путин вновь "на красной дорожке" мировой политики, а американский президент не выполняет собственные обещания.

Представительница немецких "зеленых" Зара Нанни отметила, что саммит сделал ситуацию в Европе еще более неопределенной и подтвердил, что победителем вышел Путин. Она призвала Европу найти эффективные рычаги влияния, даже если США больше не будут в ее команде.