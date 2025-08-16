Сибіга після зустрічі Трампа з Путіним назвав головний пріоритет України
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що головний пріоритет України - досягти миру з Росією з позиції сили, посилюючи тиск на агресора та зміцнюючи оборону.
Джерело: допис очільника українського МЗС в Х, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: У дописі в соцмережі Х Сибіга подякував США за "участь і незмінну прихильність підтримці України та просуванню миру", а також наголосив на важливості запланованої на понеділок зустрічі лідерів України та США у Вашингтоні для обговорення наступних кроків щодо припинення війни.
Він відзначив позитивні сигнали від американської сторони про готовність працювати над створенням надійної інфраструктури гарантій безпеки для України та підтримав зусилля президента Трампа з організації тристоронньої зустрічі лідерів України, США та Росії.
Водночас глава МЗС наголосив, що Путін повинен усвідомлювати наслідки затягування війни.
Дослівно: "У минулому він занадто багато брехав і повністю дискредитував своє слово. Тільки його дії є реальним показником того, чи готовий він покласти край терору і агресії".
Деталі: Міністр підкреслив, що Україна координує свої дії з усіма союзниками, цінує їхню підтримку та вважає трансатлантичну єдність ключовою для досягнення стійкого миру та безпеки. Він запевнив, що Україна залишатиметься відданою мирним зусиллям і використовуватиме будь-які можливості, щоб завершити війну, врятувати життя та звільнити своїх людей.