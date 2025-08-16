Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сибіга після зустрічі Трампа з Путіним назвав головний пріоритет України

Ірина Кутєлєва, Ольга КацімонСубота, 16 серпня 2025, 17:02
Сибіга після зустрічі Трампа з Путіним назвав головний пріоритет України
Andrii Sybiha /Х

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що головний пріоритет України - досягти миру з Росією з позиції сили, посилюючи тиск на агресора та зміцнюючи оборону.

Джерело: допис очільника українського МЗС в Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У дописі в соцмережі Х Сибіга подякував США за "участь і незмінну прихильність підтримці України та просуванню миру", а також наголосив на важливості запланованої на понеділок зустрічі лідерів України та США у Вашингтоні для обговорення наступних кроків щодо припинення війни.

Реклама:

Він відзначив позитивні сигнали від американської сторони про готовність працювати над створенням надійної інфраструктури гарантій безпеки для України та підтримав зусилля президента Трампа з організації тристоронньої зустрічі лідерів України, США та Росії.

Водночас глава МЗС наголосив, що Путін повинен усвідомлювати наслідки затягування війни.

Дослівно: "У минулому він занадто багато брехав і повністю дискредитував своє слово. Тільки його дії є реальним показником того, чи готовий він покласти край терору і агресії".

РЕКЛАМА:

Деталі: Міністр підкреслив, що Україна координує свої дії з усіма союзниками, цінує їхню підтримку та вважає трансатлантичну єдність ключовою для досягнення стійкого миру та безпеки. Він запевнив, що Україна залишатиметься відданою мирним зусиллям і використовуватиме будь-які можливості, щоб завершити війну, врятувати життя та звільнити своїх людей.

МЗСросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
NYT: Трамп запросив європейських лідерів на свою зустріч із Зеленським
відеоВперше за довгий час росіяни вдалися до механізованого штурму Куп’янська, атаку відбито
доповненоBloomberg: Трамп розповів Зеленському і європейцям, що Путін все ще вимагає весь Донбас
Європейські лідери вийшли з заявою після зустрічі на Алясці: Україна має мати гарантії безпеки
Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні
Меланія Трамп написала лист Путіну щодо українських дітей – ЗМІ
Усі новини...
МЗС
Медведєв і Захарова зраділи, що дипломатична ізоляція Росії закінчилася
Жодні рішення "на шляху до миру" не можуть ухвалюватися без участі України – МЗС
В МЗС України відреагували на піар "Грузинської мрії": влада плазує перед Москвою
Останні новини
18:12
Мерц розповів про "великий прогрес" після зустрічі Трампа й Путіна
17:43
Частина сервісів "Дії" не працюватимуть два дні
17:37
NYT: Трамп запросив європейських лідерів на свою зустріч із Зеленським
17:23
футболПадіння продовжується: "Олександрія" програла третій матч поспіль в УПЛ
17:15
відеоВперше за довгий час росіяни вдалися до механізованого штурму Куп’янська, атаку відбито
17:03
Туск про саміт на Алясці: Путін показав себе хитрим і безжальним
17:02
Сибіга після зустрічі Трампа з Путіним назвав головний пріоритет України
16:57
Суд відправив керівника апарату КМДА під нічний домашній арешт – прокуратура оскаржить
16:45
ЗМІ повідомили деталі майбутньої зустрічі "коаліції рішучих"
16:42
Акції "Київстар" впали на 7,4% у перший день торгів на Nasdaq
Усі новини...
Реклама:
Реклама: